'Stevig alcohol drinken is slechter dan keer pilletje XTC', zegt Nijmeegse arts

NIJMEGEN - Naast wiet moet ook XTC in Nederland gelegaliseerd worden. Kees Kramers, internist in het Radboud UMC in Nijmegen, pleit daarvoor. Hij zegt dat XTC minder schade toebrengt dan het dagelijks gebruik van alcohol.

'Bij alcohol is het probleem vooral dat er zovéél gedronken wordt', zegt Kramers, behalve internist ook hoogleraar medicatieveiligheid. 'De sociale druk bij alcoholdrinken is veel groter dan bij XTC-pillen. XTC is een knuffeldrug; je vindt iedereen opeens lief en aardig wat op de vrijdagavond nooit weg is en je kan de hele nacht door. Maar het negatieve effect is dat iedereen er een hogere lichaamstemperatuur van krijgt en sommigen zo hoog dat ze er aan overlijden. Gelukkig is dat heel zeldzaam. En chronisch XTC-gebruik gaat altijd gepaard met wat hersenschade. Dat is absoluut niet goed. Aan de andere kant: als je zoveel alcohol inneemt als de gemiddelde student hier in Nijmegen, dan gaan daar ook behoorlijk wat neuronen te gronde die we ook beter hadden kunnen gebruiken."

Illegale labs

Kramers reageert op de enorme problemen die de illegaliteit van XTC oplevert door gevaarlijke situaties bij illegale labs waar het gemaakt wordt en door het dumpen van het drugsafval. Dinsdag liet een busje met daarin lekkend drugsafval een lang spoor na in de Nijmeegse wijk Weezenhof. Woensdag meldde iemand een verdachte bestelwagen in Elst bij de politie. In het busje stonden 25 blauwe vaten met een onbekende vloeistof. Later op de dag vond de politie op een industrieterrein in Nijmegen nog eens 41 vaten, die voorzien waren van een sticker met het woord 'formamide'.

Zuiverder

Kramers: 'Het is een politieke discussie, maar ik wil als arts aangeven dat er argumenten zijn om over legalisering na te denken. De pillen worden zuiverder en betrouwbaarder. Nu komen echt vervuilde pillen op de markt in enorme hoeveelheden waarvan je niet weet wat er in zit en soms met vreselijke gevolgen. Daarnaast druk je natuurlijk die criminaliteit de kop in. Het belangrijkste is dat áls die kinderen die pillen slikken dat we zorgen dat dat op een veilige manier gebeurt.'

Tamara Baert van de instelling voor verslavingszorg Iriszorg die in de regio Arnhem en Nijmegen veel pillen test en voorlichting geeft, wil zich niet in de discussie mengen. 'Daar zijn wij niet voor. Het is een feit dat XTC veel minder slachtoffers maakt dan alcohol, maar dat heeft ook te maken met de beschikbaarheid en acceptatie van alcohol. Je kunt het overal kopen en het is heel normaal om te drinken. Ik weet niet wat er met het gebruik van XTC gebeurt als het makkelijker te verkrijgen is.'

XTC is vooral populair tijdens feestjes en wordt daarom ook wel 'partydrug' genoemd. De werkzame stof in XTC is MDMA, dat een sterk verhoogd gevoel van energie, euforie en empathie oproept en feestgangers in staat stelt hun omgeving intenser te beleven.

In het verleden is het debat over de legalisering van xtc al eerder opgestart. Het zou beter werken dan het ontmoedigingsbeleid dat gevoerd wordt. Tot op heden kwam het echter niet van een algehele legalisering.