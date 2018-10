Legaliseer xtc, zegt Nijmeegse arts

NIJMEGEN - Naast wiet moet ook xtc in Nederland gelegaliseerd worden. Kees Kramers, internist in het Radboudumc in Nijmegen, pleit daarvoor. Hij zegt dat xtc minder schade toebrengt dan het dagelijks gebruik van alcohol.

'Overmatig alcoholgebruik brengt schade toe aan organen als de lever en alvleesklier, en veroorzaakt (dodelijke) ongevallen. Waar alcohol op de lange termijn voor ernstige hersenschade kan zorgen, is dat bij xtc minder duidelijk', geeft Kramers te kennen in de Gelderlander. Gelders Statenlid Antoon Kanis van D66 is voorstander van Kramers' idee. Hij zegt in de krant dat de oorlog tegen drugs niet de oplossing is.

Regels stellen

'Misschien is dit het juiste moment om het gesprek over gereguleerde xtc weer op te starten', aldus Kanis. 'Zodat we regels kunnen stellen aan productie en verkoop. Zo halen we het uit de criminaliteit, bieden we de ruim 800.000 Nederlanders die af en toe een pil gebruiken een veilig product en voorkomen we onveilige situaties in onze woonwijken en natuurgebieden.' Het CDA laat weten tegen te zijn en tegen te blijven.

Partydrug

Xtc is vooral populair tijdens feestjes en wordt daarom ook wel 'partydrug' genoemd. De werkzame stof in xtc is MDMA, dat een sterk verhoogd gevoel van energie, euforie en empathie oproept en feestgangers in staat stelt hun omgeving intenser te beleven.

In het verleden is het debat over de legalisering van xtc al eerder opgestart. Het zou beter werken dan het ontmoedigingsbeleid dat gevoerd wordt. Tot op heden kwam het echter niet van een algehele legalisering.

Kramers stelt dat xtc geen sterk verslavende werking heeft op gebruikers. 'Xtc doet iets met je zenuwen. Bij een tweede keer heb je er minder effect van. Een zware gebruiker gebruikt xtc ongeveer twee keer per week en vaak stopt die er na een jaartje of vijf ook wel mee', zegt hij in de krant.