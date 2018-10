Naar Oberhausen? Dan kunt u beter even omrijden

EMMERICH AM RHEIN - Bent u van plan om komende week naar Oberhausen te gaan? Dan kunt u beter even omrijden, zegt de ANWB.

Van dinsdag 22.00 tot donderdag 20.00 uur is de A3 tussen Elten en Emmerich afgesloten. Er wordt gewerkt aan een brug.

Er zijn omleidingen aangegeven (U4 vanaf Elten en U17 vanaf Emmerich). 'Maar dan ben je vaak al te laat, dan sta je in de file', weet Cees Quax van de ANWB. 'Je kunt beter omrijden via Nijmegen/Boxmeer.'

Straßen.NRW, de Duitse Rijkswaterstaat, heeft bewust voor de herfstvakantie gekozen omdat het dan rustiger is op de weg. In november gaat hetzelfde stuk opnieuw dicht. De brug is eind dit jaar klaar. De investering bedraagt 2,4 miljoen euro.