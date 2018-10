Vanaf vandaag hebben diesel en benzine officieel een nieuwe naam

Het zal in de volksmond nog wel even 'benzine' en 'diesel' blijven heten, maar vanaf vrijdag zijn de nieuwe namen en symbolen voor brandstoffen aan de pomp officieel. Alle tankstations zijn nu verplicht stickers te voeren met daarop de nieuwe code.

Bij de slang voor benzine wordt vanaf nu een cirkel weergegeven met de letter E, plus een cijfer dat het percentage ethanol aangeeft: 5 of 10. Diesel is voorzien van een vierkant en heet B7. Aan LPG verandert niets.

In de gehele Europese Unie en in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Macedonië, Servië, Zwitserland en Turkije zijn tankstations nu verplicht de nieuwe namen zichtbaar te maken. Dat moet voorkomen dat iemand de verkeerde brandstof in zijn tank gooit wanneer hij in het buitenland is.

De consument krijgt ruim de tijd om zich de nieuwe namen eigen te maken. Voorlopig blijven de oude titels en de nieuwe codes namelijk naast elkaar bestaan.

