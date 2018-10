Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Informatieavond nieuwe Knorhof afgelast vanwege demonstranten Foto: Omroep Gelderland

KAPEL AVEZAATH BUREN - Een informatieavond over de herbouw van megastal de Knorhof in gaat maandag niet door. Het bedrijf Sebava van Adriaan Straathof heeft de avond in Buren afgelast omdat dierenactivisten hebben aangekondigd dat ze ook bij de avond aanwezig zijn.

Onder meer Animal Rights en Burning Souls hebben volgens het bedrijf van de gemeente een vergunning gekregen om te demonstreren tijdens de informatieavond. De schatting is dat er zo'n 100 demonstranten naar Buren komen en op die manier komt de informatie over de herbouw 'niet goed voor het voetlicht', aldus Sebava. Bij de brand in de Knorhof in Erichem stierven 20.000 varkens. Eigenaar Adriaan Straathof zei eind juni dat de nieuwe Knorhof twee keer zo groot moet worden als de oude stal, maar dat het niet de bedoeling is om meer varkens te houden dan in de oude stallen. De bijeenkomst zou worden gehouden in Prinsenhof in Buren. Zie ook: Minuut stilte en bloemen bij protestmars tegen nieuwe megastal Erichem Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52