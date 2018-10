Vertraging op A50 bij Heerde na ongeluk met drie auto's

HEERDE - Op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn is het druk door de nasleep van een ongeluk met drie voertuigen.

Een persoon is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De drie auto's raakten flink beschadigd.

De weg was in zuidelijke richting een tijd helemaal afgesloten. Rond 18.30 uur was alleen de rechterrijstrook nog dicht. De extra reistijd liep op tot een uur.

Vanwege meerdere ongelukken is het volgens Rijkswaterstaat extreem druk op de Nederlandse snelwegen. Met 478 kilometer file is het zelfs de drukste avondspits van het jaar tot nu toe.