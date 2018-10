Woning in 20 dagen gesloopt en herbouwd, in Zelhem gebeurt het

ZELHEM - Binnen 20 dagen je eigen huurwoning gesloopt zien worden en je nieuwe woning herbouwd zien worden. Woningcorporatie ProWonen in Borculo is deze week in Zelhem begonnen met een dergelijk project. Aan de Dahliastraat zijn zes woningen tot op de fundering tegen de vlakte gegaan en op 8 november moeten de bewoners de sleutel van hun nieuwbouwhuis weer in handen hebben.

De zes woningen maken deel uit van een project van in totaal 50 huizen aan de Dahliastraat en Zinniastraat in Zelhem. De woningen waren aan een grondige opknapbeurt toe en eigenlijk wilde ProWonen de panden ook energiezuiniger maken. Maar toen bleek dat er asbest in de oude huizen bleek te zitten moest twee jaar geleden de hele operatie uitgesteld worden.

Verslaggever Marc Loeven nam vrijdagmorgen een kijkje:

In de loop van de jaren werd ook het streven om nieuwe woningen 'gasloos' te maken actueel en raakte renovatie uit beeld. Dus koos ProWonen voor het concept 'Blokje Om', waarbij huizen in een aantal weken gesloopt worden en via casco-bouw weer opgebouwd worden. De Achterhoekse woningcorporatie bekijkt of het concept ook in de rest van de wijk toegepast kan worden en of er ook enkele koopwoningen bij betrokken kunnen worden.