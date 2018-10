Zonder Pee geen koor in klederdracht

HIERDEN - Mutsenbellen, rouwmutsen en oorijzers. De 74-jarige Pee Hop weet er alles van. Ze beheert, vermaakt en verzorgt de klederdracht voor de 130 leden van de Verenigde Veluwse Koren. Een zolderkamer van haar Hierdense boerderij ligt vol met kledingstukken, dozen met kant, kraagjes en mutsen. Voor ieder koorlid maakt ze de kleding op maat.

Koorleden komen langs om te passen en om bij te kletsen. En Pee vindt het heerlijk zoveel mensen over de vloer te hebben. Haar voorganger vroeg of ze ‘het effe over wilde nemen’. Even werd 26 jaar. De kennis die Pee in al die jaren heeft vergaard, is uniek. Ze weet precies hoe de traditionele kleding gedragen moet worden. En dat betekent volgens Pee: 'zwarte kousen, geen make-up en geen overdreven sieraden'.



Ze vermaakt de kleding, perst vouwen in jurken en strijkt alles glad. Zodat de koren zich bij ieder optreden niet alleen van hun beste kant laten horen, maar vooral ook laten zien. Pee geniet daarvan. 'Het is een leuke vertoning als het hele spul opgesteld staat.' Zelf zingt ze ook mee en ze staat altijd achteraan. Te kritisch is ze dan niet. 'Dan zie je alles, maar dan kan je er toch niks meer aan doen.'



De Verenigde Veluwse Koren bestaan uit vier zelfstandige koren in Hulshorst, Hierden, Ermelo en Putten. Ze dragen traditionele klederdracht van de Noord-West Veluwe. Ze houden de traditionele klederdracht bewust in ere omdat ze vinden dat dit cultureel erfgoed niet verloren mag gaan.

Pee denkt niet dat dat zomaar gaat gebeuren. 'Het zal bewaard blijven.'



Pee Hop wordt geportretteerd in de korte filmserie 'Met uitsterven bedreigd'. De uitzending is hier te bekijken.