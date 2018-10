Kilometerslange dam in Waal goed voor scheepvaart én natuur

Door de opening van de nevengeul te verkleinen, stijgt de waterstand aan de andere kant van de dam. Volgens Henk Eerden van Rijkswaterstaat kan het waterpeil in de vaargeul op deze manier momenteel met zes centimeter stijgen. De scheepvaart profiteert daarvan. Bij hoog water verdwijnt de dam onder water en ontstaat één brede rivier die de overvloed aan water snel kan afvoeren.

Ook de natuur heeft profijt van de langsdam, bleek donderdag. Wetenschappers brachten onder andere de visstand in kaart. Ook werd gekeken naar het aantal mosselen en kleine kreeften.

Onderzoeker Frank Collas van de Radboud Universiteit is enthousiast. 'In vergelijking met de rivierkribben vinden we bij de langsdam meer vis en andere dieren. Ook vangen we meer zeldzame soorten, zoals rivierprik en sneep. Allemaal tekenen dat de langsdam voor verbeterde omstandigheden zorgt.'

Natuur profiteert van rustige water

Dat het waterleven profiteert van de langsdam komt vooral doordat planten en dieren minder last hebben van de scheepvaart, vertelt Ton Hoitink van de Wageningen Universiteit. De golven die de schepen veroorzaken zorgen voor onrust. Achter de dam is het water veel rustiger. Dat zorgt voor een betere natuurlijke ontwikkeling. Verder onderzoek moet uitwijzen of langsdammen op meer plekken kunnen worden toegepast.