'Meer waarde dan een Rembrandt', grootste kunstschat van Gelderland in Valkhof

Hertogin Maria van Gelre (1380-1429) wordt door deskundigen getypeerd als 'de middeleeuwse koningin Máxima'. De gelijkenis wordt gemaakt omdat Maria een grote invloed op de politiek en het overheidsbestuur had in haar tijd. 'Ze was een zelfbewuste vrouw, iemand die opviel naast haar man en hem soms zelfs overvleugelde', zegt literatuurhistoricus Johan Oosterman.

'Uniek in het kwadraat'

Pagina's uit het gebedenboek dat Maria van Gelre liet maken zijn het hoogtepunt van de tentoonstelling. Het boek is volgens Oosterman 'uniek in het kwadraat'. 'Het boek slaat alles qua omvang en kwaliteit. Alle bladzijden zijn gedecoreerd met blaadjes en bloemetjes. Op honderd pagina's staan kleine, Bijbelse schilderijtjes in kleur en soms van bladgoud.'

Ook conservator Yvette Driever van het Valkhof kan haar enthousiasme maar moeilijk bedwingen, zij noemt het gebedenboek een wonder: 'Dit is een statussymbool dat niet iedereen zomaar kon laten maken. Maria zal er dagelijks uit gebeden hebben, één gebed is zelfs speciaal voor haar man geschreven.'

Geen verrassing dus, dat het boek een enorme kunsthistorische waarde heeft. 'Misschien is de waarde wel groter dan de werken van Rembrandt', waagt Oosterman. 'Het vormt de schakel tussen de Franse miniatuurschilderkunst rond 1400 en de Noord-Nederlandse miniatuurschilderkunst van een paar decennia later. Overgang van de modellen van de ene naar de andere tijd is bijzonder.'

'Nú komen'

Het 1200 pagina's tellende boek ligt al eeuwen opgeborgen in de staatsbibliotheek in Berlijn. Het Valkhof kreeg de Duitsers zo ver het boek te laten restaureren, zodat het weer kon reizen. De restauratie is nog niet klaar. 'Ze zijn een jaar bezig geweest en hebben zeker nog vier tot vijf jaar nodig', aldus Oosterman.

Het Valkhof laat tot eind november twintig bladzijden zien en wisselt die daarna om voor twintig andere pagina's. 'De bladzijden mogen niet langer dan zes weken worden blootgesteld aan het licht. Dus iedereen moet nú komen, voordat het boek eind dit jaar weer terug gaat naar Berlijn en de komende vijf jaar niet meer te zien is', besluit Oosterman.