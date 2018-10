Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Tientallen uitgevallen jongeren vinden baan of studie door project Zutphen Foto: Omroep Gelderland

ZUTPHEN - Het Zutphense project 2GetThere is ook dit jaar een succes. Met het project helpen jongeren andere jongeren bij de zoektocht naar een geschikte baan of studie. In het tweede jaar zijn 127 jongeren bereikt, veel meer dan de afgesproken 75.

Zonder het project zouden ze waarschijnlijk in de bijstand belanden of bij andere hulpverlening terechtkomen. Het afgelopen jaar is de samenwerking met scholen uitgebreid. De coaches zijn allemaal tussen de 20 en 30 jaar en staan dicht bij hun leeftijdsgenoten. Vorig jaar werden al 98 jongeren geholpen. De gemeente Zutphen subsidieert het project met 250.000 euro in drie jaar tijd. GroenLinks heeft het project op de kaart gezet in Zutphen. Aanleiding was een stijging van het aantal voortijdige schoolverlaters en jongeren in de bijstand. Zie ook: Geen psychologen of therapeuten, maar jongeren helpen jongeren Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52