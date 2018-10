Deel dit artikel:













Schennispleger voor tweede keer binnen een half jaar veroordeeld Foto: Google Maps

VOORST GEM VOORST - Een man uit Apeldoorn is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee weken omdat hij twee vrouwen zijn geslachtsdeel liet zien in recreatiegebied Bussloo. Aan de straf is een proeftijd van een jaar gekoppeld.

De man (48) lag in juli 2017 in het recreatiepark naar de twee jongen vrouwen te kijken. Vervolgens kleedde hij zich uit en liep in adamskostuum op de vrouwen af. Ze voelden zich daardoor onprettig en onveilig. De man werd in mei voor een soortgelijk feit veroordeeld. Toen kreeg hij een boete. Aan de voorwaardelijke celstraf zijn geen bijzondere voorwaarden verbonden. Volgens de rechtbank heeft bijvoorbeeld een ambulante behandeling geen effect vanwege de beperkingen en problematiek bij de man.