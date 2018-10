Deel dit artikel:













Man gewond na val in loods in Loenen Foto: Melvin/Persbureau Heitink

LOENEN - Een man is donderdagmiddag gewond geraakt na een val in een loods aan de Boterweg in Loenen.

Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, waren aanwezig ter plaatse voor medische assistentie. Het slachtoffer viel rond 14.30 uur. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. De man is naar het ziekenhuis gebracht.