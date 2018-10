'Heumen moet provincie via rechter dwingen tot maatregelen Rijksweg'

MALDEN - De gemeente Heumen moet maar via de rechter afdwingen dat de provincie zorgt voor minder verkeer op de Rijksweg N844. Dat vindt de gemeenteraad als praten met de provincie niets meer oplevert. Heumen strijdt al zo'n 20 jaar tegen de weg die dwars door de dorpskern van Malden loopt.

Bijna 7 miljoen auto's en 660.000 vrachtwagens rijden er jaarlijks over de N844. René Ligtenberg die aan die Rijksweg woont, ziet het verkeer dagelijks langs zijn huis denderen. 'We moeten echt iets doen om Malden zijn hart terug te geven.'

'Niet van vandaag op gisteren'

Wethouder René Waas: 'Dat is inderdaad een probleem. Dat is niet een probleem van vandaag op gisteren, dat is al jaren lang een probleem.'

Meer dan de helft van het verkeer over die Rijksweg moet niet eens in Malden zijn, maar gaat naar Nijmegen of komt daar vandaan. 'Op de A73 worden ze al aangemoedigd om deze alternatieve route te nemen om zo de doorstroming richting Nijmegen te bevorderen.'

Rondweg niet aan de orde

Maar een rondweg om Malden heen waar de dorpsbewoners al zo lang om vragen, komt er niet als het aan de provincie ligt. Ligtenberg begrijpt daar niets van, omdat het beleid van de provincie is om wegen die de kom van een dorp doorsnijden op te heffen. 'Maar kennelijk geldt dat beleid niet voor Malden. In dorpen als Zutphen en Dieren waar hoogstens 5 miljoen auto's doorheen reden heeft dat wel tot rondwegen geleid.'

Provinciewoordvoerder Petra Borsboom vindt dat appels met peren vergelijken. Volgens haar is de provincie nog altijd in overleg met Heumen om te kijken naar maatregelen die het verkeer doen afnemen, bijvoorbeeld door mensen op de fiets te krijgen. Maar René Ligtenberg gelooft daar niet zo in, aangezien een groot deel van het verkeer dat uit het Zuiden komt woon-werkverkeer is bijvoorbeeld richting het Radboudumc.

Weg overnemen of toch niet?

Eind vorig jaar stelde commissaris van de Koning Clemens Cornielje voor dat Heumen de weg maar moet overnemen van de provincie en dan zelf maatregelen zou kunnen treffen. Maar afgelopen voorjaar trok de provincie deze handreiking weer in. Petra Borsboom: 'De weg dragen we niet over aan de gemeente. Want dit is een heel belangrijke weg die een parallelle ontsluitingsweg is voor de hele regio Nijmegen.'

Naar de rechter

Voor de gemeenteraad was de maat deze zomer vol. In een unaniem raadsbesluit roept de raad wethouder René Waas op om nog één keer aan te dringen op goede maatregelen bij de provincie. Ans Stunnenberg van oppositiepartij PvdA die de motie heeft opgesteld: 'Mocht dat niet lukken, dan kunnen we niet anders dan via de rechter tot een oplossing komen.'

Met een onderzoek dat nu wordt uitgevoerd, zou de gemeente kunnen aantonen dat door veel te hoge uitstoot van de auto's de leefbaarheid in het dorp in het geding is zodat maatregelen wel genomen móeten worden. Ligtenberg: 'Die rechter mag vaststellen dat er bepaalde afspraken niet nagekomen worden en dat de getallen te groot zijn voor een kleine dorpskern als Malden.'

'Juridisch gevecht jammer'

Petra Borsboom van de provincie: 'Het zou jammer zijn als we in een juridisch gevecht met elkaar raken. Dat is niet hoe we als overheden met elkaar samenwerken, want we zijn één overheid en we moeten met elkaar oplossen dat daar een regionaal probleem is. Alleen dat zal nog even gaan duren.'

Voor Ligtenberg staat al bijna vast dat wethouder Waas er niet uitkomt met praten. 'Hij zou me op de hoogte houden, zei hij voor de zomer. Mijn telefoon doet het gewoon, maar ik heb nog niets gehoord.'