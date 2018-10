Deel dit artikel:













VIDEO: Brandweer hele avond bezig met papierbrand Zaltbommel Foto: Fernando Bot/Persbureau Heitink

ZALTBOMMEL - In Zaltbommel heeft donderdagavond lange tijd een brand gewoed bij een afvalstoffenhandel. Volgens een woordvoerder van de brandweer stond er vierhonderd ton papier in brand, de brandweer is de hele avond bezig geweest om de brand te blussen, de situatie was aan het begin van de avond al wel onder controle.

De brand ontstond halverwege de middag, maar rond 17.00 uur werd groter alarm geslagen. Op het terrein staan 130 grote rollen papier. 'Het lijken op wc-rollen, maar dan wel manshoog', vertelt verslaggever Jeroen Mäkel. De brand zorgde voor weinig rook, maar gaf wel een indringende geur. Door de brand ontstond geen gevaar voor de volksgezondheid. Kijk hier naar het dompelen van de papierrollen: De enorme rollen werden ondergedompeld in water, uit elkaar getrokken en vervolgens op een andere locatie gestort. Het papier was bestemd voor het maken van tafelkleden. Op het terrein stond ook een grote bak met accu's, maar de brandweer heeft weten te voorkomen dat de brand oversloeg. Jan van Amerongen van de Veiligheidsregio over de brand: De stapel papier ligt opgeslagen bij afvalstoffenhandel Van Bruchem aan de Koxkampseweg. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52