Opgevoerde scootmobiels op Zwarte Cross

LIEVELDE - De Feestfabriek heeft donderdag de nieuwe crossklassen voor de aankomende editie van de Zwarte Cross in Lievelde bekendgemaakt. Creatieve geniën kunnen hun talenten los gaan laten op ontwerpen voor de Minder Valideklasse en de Krangklasse.

'We denken dat we met deze twee klassen onze deelnemers weer genoeg prikkelen om tot een tof deelnemersveld te komen', vertelt organisator Dinand Garritsen. Voor de Krangklasse werd de organisatie geïnspireerd door de achteruitrijrace die eind jaren '80 werd verreden op het circuit in Zandvoort. 'Waarbij auto's met tachtig kilometer per uur over het circuit reden. Je kunt natuurlijk achteruit, maar je kunt ook op de kop of binnenstebuiten. Vandaar het prachtige dialectwoord krang.'

De organisatie zag tijdens de brainstormsessie voor de Minder Valideklasse gemotoriseerde rollators en opgevoerde scootmobiels voor zich. 'Je kunt natuurlijk ook gewoon mensen met een beperking mee laten doen, maar dan wel met de toevoeging van het nodige motorisch geweld. Een handicap is niet verplicht, maar mag wel, want we discrimineren natuurlijk niet.'



De Race del Rio en Nek-aan-nekrace verdwijnen weer, maar de organisatie blijft zoals altijd wel vasthouden aan een aantal vaste klassen. 'We zijn van mening dat de wegrace-, bromfiets-, zwaargewicht- en de specialklasse de basis vormen', aldus Garritsen. 'En dat we daar een beetje omheen moeten blijven freewheelen om onszelf, de deelnemers en de bezoekers te verrassen.'

3 november start de inschrijving voor de aankomende editie. Het is het eerste concrete moment voor het festival, en dat blijft voor de organisatie een bijzondere gelegenheid. 'Dan is het van: Nou kun je niet meer terug, nu moeten we weer door. Dan is het echt weer werk.'