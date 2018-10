Taakstraf voor bejaarde man die dorpsgenoot met glas sloeg

Een man van 79 uit Vaassen is door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot 100 uur taakstraf voor een poging tot zware mishandeling van een dorpsgenoot.

De bejaarde man sloeg zijn dorpsgenoot met een glas in het gezicht. Het slachtoffer raakte gewond. De rechtbank oordeelt dat niet is bewezen dat de verwondingen die de dorpsgenoot opliep zo ernstig zijn dat men kan spreken van zwaar lichamelijk letsel. De officier vond dat daar wel sprake van was.

De 79-jarige Vaassenaar deed een beroep op noodweer. De rechtbank verwierp dit verweer. Op basis van de getuigenverklaringen blijkt volgens de rechtbank niet dat sprake was van directe dreiging waartegen de man zich op dat moment noodzakelijk moest verdedigen.

Hoge leeftijd en blanco strafblad

De rechtbank legt een lagere taakstraf op dan door de officier van justitie werd geëist. Dat komt door de hoge leeftijd van de man en het feit dat hij nooit eerder met justitie in aanraking is geweest.

De man moet het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 1800 euro betalen.