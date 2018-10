Actie voor schonere lucht: 'Ik moet mijn ramen sluiten om uitlaatgassen buiten te houden'

Verkeer in de Arnhemse binnenstad. Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Spandoeken, handtekeningen inzamelen en het aanspreken van fietsers en wandelaars. De zogeheten luchtwachters komen zaterdag in actie in Arnhem en Eefde.

In de Gelderse hoofdstad worden spandoeken opgehangen bij de Eusebiusbuitensingel. Hiermee willen de luchtwachters automobilisten en de gemeente er op wijzen dat bewoners het zat zijn dat hun lucht ernstig wordt vervuild.

Bewust van vieze lucht

Luchtwachter en natuurfotograaf Hans van den Bos woont in de Arnhemse binnenstad. 'Vaak ben ik op de Veluwe. Steeds als ik uit het bos terugkeer naar huis ben ik me bewust van de vieze lucht in de stad.'

Zelfs in zijn rustige straat moet hij vaak de ramen sluiten om uitlaatgassen buiten te houden. 'En dan die permanente neerslag van roet die mijn veranda en tuinmeubels besmeurt. Het is toch niet normaal dat wij, bewoners van een groene stad, die troep ook dagelijks in onze longen krijgen? De gemeente moet veel meer doen om onze gezondheid te beschermen', benadrukt de Arnhemmer.

Beter en sneller schone lucht

Met de spandoekenactie willen de luchtwachters de gemeente aansporen om te zorgen dat de lucht in Arnhem snel aan de Europese normen voldoet.

'De gemeente is zeker niet verkeerd bezig maar het kan sneller en nog een stuk beter. Maatregelen die wij van de gemeente verwachten, zijn onder meer het aanscherpen en uitbreiden van de milieuzone de komende jaren. Ook moet de bevoorrading van de binnenstad schoner en zouden de taxi's elektrisch moeten worden. En auto’s die in de stad niets te zoeken hebben, moeten worden omgeleid', legt Van den Bos uit.

Zelf geen auto

De Arnhemse luchtwachter heeft zelf geen auto. Hij doet alles zoveel mogelijk op de fiets of met het openbaar vervoer. Al kost dat wel veel meer tijd.

Niet alleen in Arnhem gaan Luchtwachters zaterdag de straat op. Ze doen dat ook in het Gelderse Eefde, in Amsterdam, Den Bosch, Leiden, Roermond, Utrecht, Zoetermeer en Zwolle.

