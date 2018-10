'Drugsafval in woonwijken gaan we vaker zien'

NIJMEGEN - De afvaldumpingen in woonwijken in Nijmegen en Elst staan niet op zichzelf. Terwijl het jaar nog niet ten einde is, is er al een recordaantal meldingen gedaan van drugsafval in Gelderland. Diensthoofd van de Regionale Recherche Oost-Nederland Aart Garssen en hoogleraar Henny Sackers denken dat er steeds meer drugs zal worden gedumpt in woonwijken.

Dinsdag liet een busje met daarin lekkend drugsafval een lang spoor na in de Nijmeegse wijk Weezenhof. Woensdag meldde iemand een verdachte bestelwagen in Elst bij de politie. In het busje stonden 25 blauwe vaten met een onbekende vloeistof.

Later op de dag vond de politie op een industrieterrein in Nijmegen nog eens 41 vaten, die voorzien waren van een sticker met het woord 'formamide'.

Brutaliteit

Nog niet zo lang geleden werden drugsresten vooral gedumpt in het buitengebied, maar dat lijkt te veranderen. 'Je ziet een grotere brutaliteit om er maar zo snel en gemakkelijk mogelijk vanaf te komen', reageert Sackers, hoogleraar sanctierecht en verbonden aan de Radboud Universiteit.

'Waarom zou je de moeite nemen van het zoeken van een bosgebied dat niet scherp in de gaten gehouden wordt? Je zet gewoon een gejat busje neer in een woonwijk.'

Gebruik de buurt-app

En dat kan wel eens veel vaker gebeuren, denkt de hoogleraar. 'Vanuit de optiek van de crimineel is dit natuurlijk heel prettig om te zien. Zo'n busje in Elst staat daar gewoon al drie dagen en valt niet eens op. Het is aan ons, de samenleving, om deze akelige dingen op te lossen. Door tijdig de politie te waarschuwen en de buurt-app te benutten. Je ziet ze wel hangen toch, die bordjes? Attentie, buurtpreventie? Nou, gebruik die dan ook!'

'Informeer bij je buren of iemand weet van wie die bus is, die er nu al een tijdje staat. En waar die rare lucht vandaan komt die rond die auto hangt. Ik denk dat wat we nu in Gelderland-Zuid zien, vaker gaan zien bij de heren en dames criminelen.'

Levensgevaarlijk

Diensthoofd Garssen van de Regionale Recherche herkent het beeld. Hij houdt zijn hart vast. 'In een woonwijk drugs vervaardigen of dumpen is levensgevaarlijk. We hebben recent een ontploffing in Arnhem gehad, met dodelijke afloop. Daar waren mensen waarschijnlijk met vormen van drugs bezig. En dat ging helemaal mis.'

Aart Garssen - Foto: Omroep Gelderland (tekst gaat verder onder de foto)

'Het gevaar zit enerzijds in het productieproces', vertelt Garssen, 'waar heel veel risico's worden genomen. Anderzijds komt er veel afval vanaf, en dat is ook heel erg gevaarlijk voor de gezondheid. Als je dat dan op straat in een woonwijk dumpt, en je kunt je voorstellen dat je kinderen daar spelen, dan zijn de risico's niet te overzien.'

'Ik zou alle bewoners willen vragen: als uw buurman met vaten naar zijn schuur loopt, dan kan dat zijn voor zijn tomatenplantjes. Maar het kan ook ergens anders voor zijn. Als je dat soort dingen ziet, of een vrachtwagentje, of mensen ziet lopen met vaten met stoffen, meld dat alsjeblieft. Want samen kunnen we hier een vuist tegen maken.'

Waterbed-effect of olievlek

Hoogleraar Sackers ziet ook een waterbed-effect. In Noord-Brabant en Limburg is fanatiek jacht gemaakt op drugslabs. 'De criminelen zijn vermoedelijk bezig hun activiteiten te verplaatsen naar Gelderland.'

Diensthoofd Garssen van de recherche in Oost-Nederland gaat niet mee in die gedachte. Het een sluit het ander niet uit, denkt hij. Vijf jaar geleden waren er nog dertien dumpingen. 'Dit jaar zitten we nú al op 48. Het aantal productielocaties van xtc-labs is gestegen van tien naar veertien. Dit jaar vonden we dertien keer een opslaglocatie. En we traceerden al zeven keer een transport.'

'Omdat we het vanuit de media al kennen uit Brabant, zeggen mensen: is dit een waterbed-effect? Dan zeg ik: nee, het is een olievlek. Want in Brabant is het nog steeds, en nu in Oost-Nederland ook.'

