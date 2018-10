Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man vast voor overval met pistool op cafetaria Arnhem Bewakingsbeeld snackbar

ARNHEM - Er is een verdachte aangehouden voor de overval op cafetaria Onder de Linde in Arnhem. Het gaat om een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij werd woensdagavond gearresteerd.

De snackbar werd zondagavond overvallen door een gewapende man. Hij wist niets buit te maken. De eigenaar verjoeg hem met een groot mes. De eigenaar zette bewakingsbeelden op Facebook waarop dat te zien was. Dat leidde tot veel media-aandacht. Voor de camera van Omroep Gelderland zei de eigenaar dat hij de overvaller verjoeg omdat hij vreesde dat hij zou gaan schieten. 'In een vlaag vroeg ik hem nog wel wat ie wilde. Hij zei: ik wil geld. Ik zei: dat heb ik niet, ik heb wel een kroketje voor je.' Zie ook: VIDEO: Eigenaar cafetaria verjaagt overvaller met mes

Snackbareigenaar tegen overvaller: 'Geld heb ik niet, wel een kroketje' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52