Te gast in De Week: Oud-Vitessenaar Martin Laamers over omgaan met een spraakgebrek in het profvoetbal

Hij is één van de boegbeelden van Vitesse en schopte het zelfs tot het Nederlands elftal. Geen verkeerde carrière zou je zeggen, maar misschien had Martin Laamers nog wel verder kunnen komen. Wat voor invloed heeft zijn stotteren gehad?

De oud-prof, hij speelde tien jaar in de hoofdmacht van Vitesse, werkte mee aan een boek van auteur Remco Kock uit Arnhem. Volgende week komt het opzienbarende boek van Laamers uit. Maar voor het zover is, komt hij eerst bij het programma De Week van Gelderland openhartig zijn verhaal doen.

Invloed van stotteren

'O-o-o-Oranje, leven met een spraakgebrek'. Dat is de titel van het boek dat tijdens Wereldstotterdag op 22 oktober zal worden uitgegeven. Laamers geeft zowel op radio als televisie uitleg waarom het zo belangrijk is dat er aandacht is voor het stotteren. Hij vertelt welke invloed het stotteren op zijn (voetbal)leven heeft gehad en wat dat voor gevolgen heeft gehad.

Daarnaast zal voormalig publiekslieveling Laamers, die tussen 1986 en 1996 speelde in het geel en zwart, zijn licht laten schijnen over het huidige Vitesse. Zit er veel meer in de Arnhemse selectie of zijn de huidige resultaten in zijn ogen logisch en realistisch?

NEC haakt af

NEC is door een 1-0 nederlaag bij Almere City afgehaakt bij de top van de eerste divisie. Maar is er reden tot paniek? Dat weet NEC-watcher Jochem van Gelder als geen ander. Hij zal naast Martin Laamers aanschuiven. Daarbij zal Van Gelder ook vooruit kijken op de wedstrijd die de Nijmeegse club vrijdagavond thuis speelt tegen FC Eindhoven.