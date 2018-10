Duiven past kruispunt waar Lars verongelukte niet aan

DUIVEN - De gemeente Duiven gaat de kruising van de Broekstraat met de Oostsingel niet aanpassen. Dat bepaalde de gemeenteraad woensdag tijdens een discussieavond. De kruising is onderwerp van gesprek sinds de 20-jarige Lars aan de Meulen uit Giesbeek er in 2016 om het leven kwam.

Er lagen drie plannen op tafel: de aanleg van een fietstunnel, een tunnel voor al het verkeer of geen aanpassing van de kruising. 'Het was voor de gemeenteraad alles of niets', legt Paul Groenen van de gemeente uit.

Het werd niets, omdat een tunnel onbetaalbaar blijkt. Groenen: 'We onderzoeken samen met de provincie sinds vorig jaar hoe de kruising veiliger kan. Uit dat onderzoek komt naar voren dat een grootschalige kruising 16 miljoen zou kosten, dat geld is er niet.'

Eerder is gekeken naar kleinschalige oplossingen, zoals het verlagen van de maximumsnelheid op de Oostsingel en plaatsen van flitspalen. Door geen van die oplossingen werd de verkeersveiligheid groter.

Bovengemiddeld veel ongevallen

De kruising is atypisch, omdat verkeer op zowel de Broekstraat als de Oostsingel niet mag afslaan. Je kunt op beide wegen alleen rechtdoor rijden. Omdat de Broekstraat de A12 kruist, wordt de weg veel gebruikt door bewoners van Lathum Giesbeek en Angerlo omdat het voor hen de snelste manier is om naar het centrum van Duiven te rijden.

Op de kruising vinden bovengemiddeld veel ongevallen plaats. De politie registreerde tussen 2012 en 2016 er vijftien. Veel daarvan ontstonden omdat verkeer op de Broekstraat door rood reed. Dat gebeurde ook in november 2016, toen Lars daar met de fiets overstak en werd geschept door een dronken automobilist die door rood was gereden. In mei van dit jaar gebeurde er opnieuw een ongeval, door het onwel worden van de bestuurder.

'Mensen maken gevaar'

In november vorig jaar ging de vader van Lars met de gemeenteraad van Duiven in gesprek. Hij riep mensen op beter op te letten: 'Het kruispunt is niet gevaarlijk. Wij mensen wij maken dit kruispunt gevaarlijk.'

Over een aantal weken neemt de raad een officieel besluit over het kruispunt. 'Maar de raad verandert waarschijnlijk niet van mening, de strijd is al gestreden', besluit Groenen.

