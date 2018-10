Hadzikic voelt zich op zijn gemak bij NEC

NIJMEGEN - Hij traint mee op proef, maar de Oostenrijkse doelman Osman Hadzikic wil graag bij NEC blijven.

"Ja, ik ben hier vriendelijk opgevangen. Het team en de club zijn echt familiair. Ik voel me op mijn gemak hier. Ik kreeg deze kans en die wil ik met beide handen aanpakken. Ik wil me nu bewijzen aan de trainer. Ik blijf hier nog tot volgende week en dan zien we wel wat de club gaat beslissen."

"Voetbal in Nederland is heel technisch, dat zie je hier ook op de training. De keepers moeten echt meevoetballen, maar dat is in Oostenrijk ook zo. Ik ben daar al veel ervaring opgedaan, zelfs Europa League gespeeld. Dat was een prachtige ervaring die ik nooit zal vergeten. Ja, Nederlands. Dat valt niet mee. Ik versta het wel, maar ik kan geen Nederlands. Dat moet ik dan nog leren."