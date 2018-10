89-jarige campingbaas denkt niet aan stoppen: 'Ik wil hier sterven'

De gemeente wilde graag dat er een camping kwam in de polder en Dorus wilde deze wel bestieren. Hij was toen 64. Zijn kinderen verklaarden hem voor gek dat hij na zijn pensioen nog een camping wilde beginnen. Maar inmiddels is Dorus zo verknocht aan zijn unieke plek dat hij er nooit meer weg wil. En dus werkt hij stug door.

Dorus Jansen

Foto: Omroep Gelderland

Het zware werk laat hij aan anderen over, maar het gras maaien met de maaimachine gaat nog prima. Ook de administratie doet hij zelf. Met pen en papier. En natuurlijk maakt hij geregeld een praatje met de wat oudere campinggasten. Want ‘De Weijde Blick’ is geen camping voor kinderen. ‘Daar ben ik niet zo gek op’, aldus Dorus.

Hij is daarentegen wel een grote dierenvriend. Labrador Mick wijkt geen moment van zijn zijde. En zijn paard Niels bezorgt hij met liefde een goede oude dag.

Kankercellen kunnen niet tegen komkommer

Zo lang hij gezond blijft, gaat hij door. ‘Ik heb geen kanker, alleen slechte knieën. Als het koppie maar goed blijft’. Dorus denkt dat hij zo gezond blijft omdat hij elke dag een komkommer eet, de enige groente die hij lust. ‘Ik zeg altijd tegen de dokter, die kankercellen kunnen niet tegen het zuur van de komkommer.’

Ook al vindt de oude campingbaas de wintermaanden taai, hij zou niet anders willen: ‘Ik wil hier sterven. En mijn as moet worden uitgestrooid over de wei, bij het paard.’ Dorus Jansen wordt geportretteerd in de korte filmserie 'Met uitsterven bedreigd'. De uitzending is hier te bekijken.