Ziekenhuizen Rivierenland en St. Antonius willen nauwer samenwerken

TIEL - Het Ziekenhuis Rivierenland in Tiel en het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein doen onderzoek naar hoe ze beter kunnen samenwerken. Dat melden de ziekenhuizen.

De ziekenhuizen werken al ruim vijf jaar samen op het gebied van chirurgie, MDL, urologie, cardiologie, longgeneeskunde, dialyse en kinderdiabetes. Die samenwerking willen de ziekenhuizen meer invulling geven.

'Concreet betekent dat dat we onderzoeken hoe we beschikbare ruimte en expertise in beide ziekenhuizen het beste kunnen inzetten', legt Paul Verploegen, bestuurder van Ziekenhuis Rivierenland, uit.

Behandeling in ander ziekenhuis

Verploegen: 'Een patiënt krijgt bijvoorbeeld een diagnose in het Ziekenhuis Rivierenland. Artsen uit beide ziekenhuizen overleggen vervolgens over een behandelplan. Daarna vindt een eventueel chirurgische ingreep plaats in het St. Antonius en een eventuele vervolgbehandeling weer in Ziekenhuis Rivierenland.'

De intensievere samenwerking kan dus betekenen dat een patiënt in een ander ziekenhuis wordt behandeld dan waar hij zich meldt.

Tijdwinst

Patiënten met relatief simpele aandoeningen kunnen wellicht eerder terecht in Tiel. Daardoor ontstaat ruimte in het St. Antonius voor de meer complexe aandoeningen, waar het ziekenhuis in is gespecialiseerd en op is ingericht. Daarnaast zou nauwere samenwerking tussen artsen ervoor moeten zorgen dat extra doorverwijzingen of onderzoek niet nodig is, en dat scheelt tijd.

Het onderzoek moet eind dit jaar zijn afgerond. Als blijkt dat meer samenwerking voor betere zorg zorgt, gaan de ziekenhuizen er voorzichtig mee aan de slag.