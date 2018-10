Meer studenten dan ooit voor Radboud Universiteit

NIJMEGEN - Nog nooit studeerden er zo veel studenten aan de Radboud Universiteit in Nijmegen als nu. Dit collegejaar hebben zich er 22.142 ingeschreven.

In de afgelopen tien jaar is het aantal studenten met meer dan 20 procent toegenomen, meldt de universiteit.

Alle faculteiten zien een stijging. Dat geldt dus ook voor Faculteit der Letteren, waar de afgelopen jaren het aantal studenten terugliep.

De vier populairste opleidingen zijn Rechtsgeleerdheid (1469 studenten), Psychologie (1415), Bedrijfskunde (1118) en Geneeskunde (1049).

Meer internationale studenten

Dit jaar steeg het aantal internationale studenten met 10 procent tot 2345. Meer dan de helft (1268) komt uit Duitsland. Op ruime afstand volgen Italië (73), Griekenland (66), Spanje (57), Roemenië (52), Bulgarije (49), India (37), Litouwen (37), China (36), Turkije (36), Vietnam (36). De Radboud Universiteit heeft studenten van 97 nationaliteiten.

In de afgelopen vijf jaar steeg het aantal internationale studenten met ruim 60 procent. Belangrijke oorzaak is volgens de universiteit de komst van Engelstalige bachelors. Ook helpt het waarschijnlijk dat studenten veel eerder horen of ze worden toegelaten. Dat was zes tot acht weken, nu binnen 15 dagen.