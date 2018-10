Al 15 jaar verwelkomen zij de bezoekers in hun Arabische dorp in Oriëntalis

Deel dit artikel:













HEILIG LANDSTICHTING - Abbas en zijn vrouw Ayscha zijn 20 jaar geleden met hun kinderen naar Nederland gevlucht voor de oorlog in Irak. 'We hebben alles achter moeten laten. Praten over de oorlog en wat we hebben meegemaakt is voor ons erg moeilijk', laat Ayscha weten. Ze kwamen via een vriendin in aanraking met Museumpark Oriëntalis in Heilig Landstichting en besloten daar vrijwilligerswerk te gaan doen.

Al 15 jaar verwelkomen Abbas en Ayscha de bezoekers in hun Arabische dorp Mirbat met een kopje kruiden thee uit Oman en laten zien hoe het leven er in het midden oosten uit ziet. Zo geeft Abbas Arabische les in het moskeemuseum: 'Het is geen echte moskee want daar zouden de mensen hun schoenen uit moeten doen, daarom noem ik het een museum.' Ook leert hij mensen het Arabische schrift en kunnen bezoekers hun handen door Ayscha laten beschilderen met henna. Figurant Door een vriendin die rondleidingen gaf, zijn Ayscha en Abbas in aanraking gekomen met het park. 'De kinderen waren de deur uit en we wilde graag wat doen. In het begin heb ik vooral geholpen bij het naaien van de kostuums en nu ga ik twee keer in de week met mijn man naar het park en ben ik figurant', vertelt Ayscha. Bezoekers zijn vaak erg nieuwsgierig en stellen veel vragen aan Abbas en Ayscha: 'Mensen willen graag weten wat voor geloof de islam is, hoe wij bidden en hoe wij ons kleden'. Andere religies Het park is op zoek naar meer mensen, zoals Abbas en Ayscha, die willen figureren, zodat je als bezoeker een levendig beeld krijgt van de verschillende culturen een religies. In de oorspronkelijke opzet van het openluchtmuseum stond het leven en lijden van Jezus centraal, maar inmiddels is dat niet meer zo en is er aandacht voor andere religies, zoals de islam. 'De meeste mensen die hier werken hebben een christelijke achtergrond maar juist mensen met een andere geloofsovertuiging zijn welkom, zodat we elkaar kunnen ondersteunen en aanvullen', legt vrijwilliger Marian van Schie uit. Lijkt het u leuk om vrijwilliger te worden bij het oudste openluchtmuseum van Nederland? Aanmelden kan hier. Voor meer informatie kunt u hier de uitzending bekijken van Gelderland Helpt met het item over Oriëntalis.