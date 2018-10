'Code rood voor woningmarkt': Gelderse huizenmarkt overspannen

ARNHEM - In de hele provincie is er hetzelfde beeld: minder huizen voor meer geld. Dat blijkt uit de recentste cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Vooral in de stadsregio Arnhem/Nijmegen is de situatie overspannen te noemen.

Waar een huis in Nijmegen eerder nog bijna twee maanden te koop stond, is dat inmiddels zo goed als gehalveerd. De gemiddelde prijs van een verkocht huis ligt er rond de 260.000 euro. Het kan duurder: in de regio Apeldoorn en Ede wordt er voor een gemiddeld huis al ruim 280.000 euro neergeteld.

In de meeste Gelderse regio's zijn huizen in een jaar tijd zo'n 10 procent meer waard geworden. In de regio Ede ligt de stijging wat hoger: 10,9 procent. In de regio Arnhem wat lager: plus 8,2 procent.

Minder aanbod

Niet alleen de huizenprijzen schieten door het dak, ook het aanbod krimpt. Er worden minder huizen verkocht omdat ze er simpelweg niet zijn. In Elst en omgeving zorgt het zelfs voor een daling van ruim 20 procent in het aantal transacties. Ook in de Achterhoek is het niet veel beter, het aantal transacties kromp in Doetinchem met 12 procent het afgelopen jaar.

Nationaal woningplan noodzakelijk

De NVM spreekt inmiddels van 'code rood voor de woningmarkt'. De vereniging roept gemeenten en het Rijk op om sneller bij te bouwen. 'Als dat nu niet snel en grondig wordt opgepakt, raakt de markt steeds verder in de vicieuze cirkel van dalend woningaanbod en blijvende prijsstijgingen. Dit gaat echt de verkeerde kant op, met alle gevolgen van dien. Een Nationaal Woningbouwplan is noodzakelijk, met een strakke regie van de Rijksoverheid', zegt NVM-voorzitter Ger Jaarsma.

Ten opzichte van het landelijke beeld valt de situatie in Gelderland nog enigszins mee. De gemiddelde transactieprijs ligt in Nederland op 292.000 euro, een record.

