Historische prestatie volleybalsters op WK

VARSSEVELD - De Nederlandse volleybalsters, met Lonneke Slöetjes uit Varsseveld en Celeste Plak uit Apeldoorn, hebben zich donderdag voor het eerst in de geschiedenis geplaatst voor de laatste zes van de WK.

Oranje moest in het Japanse Nagoya minimaal een set winnen van Servië om verder te gaan. Daar werd moeiteloos aan voldaan. De eerste set werd met 25-16 gewonnen. Uiteindelijk won Nederland met 3-0 (25-16, 25-12, 25-20).

In de derde ronde wordt in twee groepen van drie gestreden om vier plaatsen in de halve finales.

Tot nu toe was de zevende plaats op de WK in 1998 de beste prestatie ooit voor de Oranjedames. Wel werd Nederland twee jaar geleden vierde bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Van de negen gespeelde wedstrijden op dit WK won Oranje er liefst acht. Alleen Brazilië was woensdag te sterk.