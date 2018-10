Nienhuis na twee dagen alweer weg bij NEC

NIJMEGEN - Leonard Nienhuis wordt zeker niet de nieuwe doelman van NEC.

De 28-jarige keeper trainde dinsdag en woensdag mee met de selectie, maar in onderling overleg is besloten dat dit geen vervolg krijgt. Nienhuis keepte eerder bij onder meer Cambuur en Sparta, maar was sinds deze zomer clubloos.

NEC heeft dringend behoefte aan een extra doelman. Gino Coutinho leverde eind augustus zijn contract in en Norbert Alblas liep twee weken geleden een ernstige knieblessure op, waardoor hij er waarschijnlijk zeker tot de winterstop uit ligt. Marco van Duin is nu nog de enige overgebleven doelman uit de A-selectie. De Oostenrijker Osman Hadzikic is nog wel op stage bij de Nijmeegse club.