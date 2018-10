'Heb je een onderbuikgevoel bij een vrachtwagen in de straat, bel dan de politie'

NIJMEGEN - Gelderland kreeg dinsdag en woensdag te maken met drie drugszaken in korte tijd. De politie kan nog niet zeggen of de drie zaken toevallig vlot op elkaar zitten of dat er sprake is van een rechtstreeks verband.

Dinsdagavond trok een busje met lekkend drugsafval een kilometerslang spoor door de Nijmeegse wijk Weezenhof. De dag erna was een schoonmaakteam geruime tijd bezig het zuur van de straten te verwijderen.

Diezelfde dag trof de politie in Elst een grote bestelwagen aan met blauwe vaten en in de avond ging de politie af op een melding van tientallen blauwe vaten op een industrieterrein in Nijmegen. Het ging om 41 vaten met het woord 'formamide' erop gestickerd.

Omgeving veilig

'We doen natuurlijk onderzoek naar alle drie de zaken', zegt politiewoordvoerder Simen Klok. 'Maar het is nog veel te vroeg om te zeggen of hier sprake is van een onderling verband. De vrachtwagen in Elst stond er bijvoorbeeld al een tijdje en in Nijmegen ging het om een vrachtwagen die direct was aangetroffen', aldus Klok.

'Wat wij in ieder geval doen, samen met de brandweer, is zorgen dat de omgeving veilig is. Daarna kunnen we achterhalen of er onderliggende verbanden zijn tussen drugsdumpingen.'

Op Radio Gelderland sprak Nieke Hoitink met Simen Klok (de tekst gaat verder onder het fragment):

De vondst van de vaten in Elst en Nijmegen op woensdag was te danken aan oplettende burgers. In beide gevallen kreeg de politie telefoontjes van omwonenden die een verdachte situatie constateerden. En daar is de politie blij mee.

Onderbuikgevoel

Klok: 'Er kan een goede reden zijn dat een vrachtwagen wat langer in de straat staat. Maar mensen hebben het wel door als iets verdacht is. Ze kennen hun buurt vaak goed. Hebben ze er een onderbuikgevoel bij, dan doen ze er goed aan om de politie te bellen.'

Zie ook: