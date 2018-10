Automobilist verongelukt in Hedel

HEDEL - Bij een ongeluk op de Hoevenseweg in Hedel is donderdagmorgen een automobilist om het leven gekomen.

De man van 42 uit Hedel raakte in een bocht de macht over het stuur kwijt en belandde met zijn wagen in de sloot.

Hulpdiensten, waaronder een traumaheli, rukten uit. Maar de hulp mocht niet meer baten.