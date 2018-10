'Regenboogvlag over tien jaar hopelijk niet meer nodig'

Ook in Beuningen is de regenboogvlag gehesen. Foto: gemeente Beuningen

ARNHEM - Het is Coming Out Dag. Veel gemeenten hijsen de regenboogvlag om homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders te laten zien dat ze gerust uit de kast kunnen komen.

Ook in Nijmegen gebeurt dat. Al heeft D66-wethouder Grete Visser er gemengde gevoelens bij.

'Eigenlijk vind ik het zonde dat we het moeten doen', zegt Visser. 'Ik hoop dat we over tien jaar in Nijmegen de vlag niet meer hoeven te hangen. Of misschien als herdenking aan de tijd dat je niet mocht zijn wie je was. Mijn droom is om de vlag nooit meer te hoeven hangen, om niet meer uit de kast te hoeven komen. Dat je gewoon mag houden van wie je houdt.'

Luister hier naar het gesprek met de wethouder (de tekst loopt door onder de audio en de tweet):

Gevoelig in Nunspeet

In Nunspeet wordt de regenboogvlag niet gehesen. SGP-burgemeester Breunis van de Weerd nam maandagavond wel de vlag in ontvangst uit handen van de lokale PvdA/GroenLinks. Maar hijsen gaat hem te ver.

Van de Weerd vindt dat de gemeenteraad zich daarover eerst moet uitspreken. 'Het is een gevoelig onderwerp, ik vind dat daarover een goed gesprek plaats moet vinden in de gemeenteraad voordat je zoiets wel of niet ophangt.'

Zie ook: Burgemeester weigert hijsen van regenboogvlag op Coming Out Dag