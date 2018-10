Deel dit artikel:













Vaten in Nijmeegs bedrijfspand bestickerd met formamide Foto: Persbureau Heitink

NIJMEGEN - De 41 blauwe vaten die de politie woensdagavond aantrof op een industrieterrein in Nijmegen waren bestickerd met de term 'formamide'. Of die stof ook daadwerkelijk in de tientallen vaten zat, moet nog duidelijk worden uit aanvullend onderzoek.

Formamide is een stof die gebruikt kan worden als oplosmiddel en kan dienen als grondstof voor amfetamine. De vaten die in het bedrijfspand aan het Korenpad stonden zaten allemaal vol en de politie gaat ervan uit dat de ruim 9000 liter vloeistof bedoeld was als basis voor de productie van drugs. De politie kwam de blauwe vaten op het spoor na een tip van een getuige. Die zag hoe ze naar binnen werden gebracht. Eenmaal ter plaatse keek de politie door de brievenbus naar binnen en zag ze de vaten staan. De politie ruimde de vaten in de nacht van woensdag op donderdag (de tekst gaat verder onder de video): Een dag eerder kreeg Nijmegen ook al te maken met drugscriminaliteit. Een wit busje liet toen een kilometerslang spoor achter van drugsafval. Er werd urenlang schoongemaakt om de stof weg te krijgen. Alle vaten zijn in de nacht van woensdag op donderdag geruimd. Zie ook: Weer stoffen drugslab gevonden in Nijmegen, nu in bedrijfspand Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52