Arnhemse terreurverdachten woonden tot oktober 2017 allemaal in en rond Arnhem

ARNHEM - Tot oktober 2017 woonden alle zeven terreurverdachten in en rond Arnhem. Dat meldde burgemeester Marcouch de Arnhemse gemeenteraad woensdagavond in een feitenrelaas over de aanhoudingen.

De raad debatteerde over de aanpak van Arnhem in het kader van radicalisering naar aanleiding van de aanhoudingen twee weken geleden. Toen werden zeven mannen aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland.

Lof voor 'Arnhemse aanpak'

Het debat werd aangevraagd door de SP-fractie en gaf de burgemeester gelegenheid om meer te vertellen over de aanhoudingen en de 'Arnhemse aanpak'. 'Een geraffineerd netwerk dat al sinds negen jaar is opgebouwd en een goede samenwerking met politie en verschillende diensten.'

Dat zorgde volgens Marcouch ervoor dat de verdachten in de gaten werden gehouden. 'Wat hier gebeurd is, is een succesverhaal dat we in heel veel Europese landen niet eerder hebben gezien. Dus dit is een aanpak die werkt.'

Volgens hem waren zes verdachten meer dan een jaar in beeld waarvan één vier jaar. De zevende sinds mei dit jaar. Drie werden aangehouden in Arnhem de overige vier in Weert. Daarnaast zijn op verschillende plekken invallen geweest.

Bijna alle partijen in de Arnhemse gemeenteraad spraken hun lof uit over de veiligheidsdiensten. 'Wij staan aan uw kant in de strijd tegen hen die de sociale cohesie dreigen te verstoren.' Liet fractievoorzitter Usta van DENK/Verenigd Arnhem weten.

'We hebben iedereen in beeld wordt gezegd, kun je dat eigenlijk wel garanderen?' Vraagt CDA fractievoorzitter Ine van Burgsteden zich af tijdens het debat. 'We hebben wel het één na hoogste dreigingsniveau, dus we moeten alert blijven', vertelt de burgemeester na het debat.

