Hester heeft er in één klap een half miljoen likes en honderden volgers bij

ARNHEM - In één nacht honderden volgens en een half miljoen likes op Instagram. Het overkwam de Arnhemse Artez-studente Hester Haarsma in de nacht van dinsdag op woensdag. Hoe? Haar foto werd gerepost door het officiële account van Instagram.

'Ik ging slapen met negentig volgers en werd wakker met meer dan vierhonderd volgers', vertelt Haarsma op Radio Gelderland. 'Instagram heeft een foto van mij op hun account geplaatst, zij hebben 250 miljoen volgers dus vanuit daar kreeg ik veel reacties op mijn account', legt ze uit.

Luister hier het hele gesprek met Hester Haarsma op Radio Gelderland terug:

Geen photoshop

De foto die Haarsma 'Instafamous', een bekendheid op Instagram, maakte is een surrealistisch beeld. Haarsma: 'Het is een meisje dat twee rokken aan heeft die aan elkaar zijn gezet, zodat de rok een lange tunnel is. De tunnel verbergt het hoofd dus alleen de armen en benen steken uit. De handen en armen heb ik sokken en schoenen aangedaan'.

De foto is echt, er kwam geen photoshop aan te pas. Haarsma maakt vaker dit soort surrealistische beelden voor haar opleiding aan Artez. 'Ik probeer met menselijke vormen te spelen', aldus Haarsma.

Verrassende portretten

De foto kwam op het officiële Instagramaccount terecht omdat Haarsma gehoor gaf aan een oproep van Instagram aan haar gebruikers om verrassende portretten te plaatsen onder de hashtag #whpunusualportraits.

Inmiddels heeft Haarsma door de repost van haar foto meer dan 700 volgers op Instagram. Haar foto kreeg op het officiële Instagramaccount bijna een half miljoen likes en er werd bijna 35.000 keer op gereageerd.

Die reacties houdt Haarsma nauwlettend in de gaten. 'Veel mensen vinden het gaaf, anderen voelen zich er ongemakkelijk bij. Ze verzinnen er verhalen bij over liefdesdrama's, bliksem en hekserij. Erg leuk om te lezen', besluit ze.

Bekijk het Instagramaccount van Haarsma hier.