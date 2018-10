'Bestelwagen met drugsafval stond al drie dagen in woonwijk Elst'

ELST - De bestelwagen die er woensdagavond voor zorgde dat de Reijersstraat in Elst werd afgesloten, stond er volgens een buurtbewoner al drie dagen. Het voertuig stond vol met blauwe vaten die vermoedelijk drugsafval bevatten.

Het witte vrachtwagentje werd volgens de buurtbewoner in de nacht van zondag op maandag in de straat geparkeerd.

'We dachten dat er maandag iemand ging verhuizen, maar er gebeurde dagenlang niets met de bus', zegt de man tegen Omroep Gelderland. 'We vonden het wel verdacht. Vandaag kwamen we thuis en was de straat helemaal afgezet.'

'Normaal is het hier heel rustig'

De Reijersstraat, aan de rand van de wijk De Kist, werd woensdag aan het begin van de avond afgezet met linten en pionnen. Ook ander buurtbewoners reageren vol verbazing. 'Normaal is het hier heel rustig, ik woon hier met veel plezier', zegt een vrouw.

Volgens de politie vormde het busje geen gevaar voor de omgeving en heeft er geen bodemverontreiniging plaatsgevonden. De politie kwam het busje op het spoor door een tip van een getuige.

