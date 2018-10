Deel dit artikel:













Weer stoffen drugslab gevonden in Nijmegen, nu in opslag Foto: Roland Heitink

NIJMEGEN - In een opslag in Nijmegen zijn aan het begin van de avond grondstoffen aangetroffen die waarschijnlijk waren bedoeld voor de productie van synthetische drugs. Dat meldt de politie. Dinsdagavond had de Waalstad ook al te maken met drugscriminaliteit. Een busje lekte toen kilometerslang drugsafval in de wijk Weezenhof.

De grondstoffen die vanavond zijn aangetroffen, lagen in een pand aan het Korenpad. De politie meldt dat alles wordt afgevoerd. De straat is inmiddels afgezet met linten. Het gaat om een industrieterrein. De politie doet momenteel ook onderzoek in de Reijersstraat in Elst. Daar zijn aan het begin van de avond 25 blauwe vaten aangetroffen in een bestelbus. Hoewel er al metingen zijn verricht, is nog niet bekend of het om drugsafval gaat. De politie zegt dat er geen gevaar is voor de omgeving. Zie ook: Straat afgezet na vondst bestelwagen met blauwe vaten in Elst

