Weer stoffen drugslab gevonden in Nijmegen, nu in bedrijfspand

De grondstoffen die woensdag zijn aangetroffen zaten volgens de politie in 41 vaten van 220 liter. Ze stonden in een bedrijfspand aan het Korenpad.

De straat is na de vondst afgezet met linten. Het gaat om een industrieterrein. Van wie het bedrijfspand is, weet de politie nog niet. Er staat geen naam op de gevel.

Vaten gevonden na tip

Volgens de politie was er een tip binnengekomen over de vaten. Iemand had gezien dat ze naar binnen werden gebracht.

'Wij zijn na de melding gaan kijken. Eenmaal ter plaatse hebben we door een brievenbus gekeken en toen zagen we achterin het pand een aantal vaten staan. Wat er precies in zit weten we nog niet', vertelt een woordvoerder.

Tekst gaat verder onder de video.

Ook vaten aangetroffen in Elst

De politie doet momenteel ook onderzoek in de Reijersstraat in Elst. Daar zijn aan het begin van de avond 25 blauwe vaten aangetroffen in een bestelbus. De politie vermoedt dat het om drugsafval gaat. Ze zegt dat er geen gevaar is voor de omgeving.

Volgens een buurtbewoner stond het vrachtwagentje er al enige tijd.

Zie ook: