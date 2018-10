Kat dood door klem voor muskusrat

OOSTERBEEK - Onrust in Oosterbeek door de bizarre dood van een kat. Het dier had bij de vondst een klem om de nek die bedoeld is voor de vangst van muskusratten. De kat, een main coon, werd tien meter gevonden van het woonhuis van de eigenaren. Die zijn te geëmotioneerd om hun verhaal te doen. 'De kat was als een kind voor deze mensen.'

Woorden van Thijs Devlin van de Dierenambulance Nederrijn, die dinsdagmorgen werd gealarmeerd. Devlin denkt niet dat de klem het werk is van stropers. 'Het was niet in een bebost gebied', legt de dierenvriend uit.

De klem werd gebruikt door professionals, daarvan is de dierenambulancemedewerker wel overtuigd. 'Ik vermoed dat deze klem ooit eigendom was van het waterschap en dat die is ontvreemd. Maar deze muskusrattenklem gebruiken ze niet meer, hebben ze me verteld.'

Een en ander speelde zich af in de directe omgeving van heemtuin De Zomp in Oosterbeek. Het is mogelijk, gaat Devlin verder, dat de persoon die de klem plaatste geen kwaad in de zin had en last had van ratten. 'Maar deze klem moet je borgen, vastzetten dus en dat is in dit geval niet gebeurd.'

Kat leefde aanvankelijk nog

Gruwelijke details volgen. 'De kat heeft nog een tijdje geleefd', zegt Devlin. 'Maar de verwondingen waren te erg voor het dier.'

De Dierenambulance Nederrijn heeft omwonenden van de heemtuin gewaarschuwd huisdieren er niet los te laten lopen. 'Ook kinderen zouden in zo'n klem kunnen stappen', waarschuwt Devlin.

Hij roept buurtbewoners op de gemeente Renkum of de politie te bellen als ze een verdachte situatie zien.