Straat afgesloten na vondst bestelwagen met blauwe vaten in Elst

Een woordvoerder van de brandweer meldde eerder al dat het om 25 vaten gaat die gevuld zijn met een onbekende vloeistof.

Geen gevaar voor de omgeving

Volgens de politie is er geen gevaar voor de omgeving en ook geen bodemverontreiniging. 'Een alerte getuige zag dat het vrachtwagentje er al langer stond en belde ons', aldus woordvoerder Simen Klok.

De Reijersstraat aan de rand van de wijk De Kist, is aan het begin van de avond afgezet met linten en pionnen. Dat trok meteen veel bekijks.

Grondstoffen voor drugslab in Nijmegen

Diezelfde avond zijn in een opslag in Nijmegen grondstoffen aangetroffen die waarschijnlijk waren bedoeld voor de productie van synthetische drugs.

Een dag eerder was het ook al raak in de Waalstad. Toen lekte een busje kilometerslang drugsafval in de wijk Weezenhof. Minister Ferd Grapperhaus heeft meer geld en mankracht toegezegd om deze praktijken aan te pakken.

