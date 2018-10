Nieuw pand voor jongerencentrum Talenthouse Harderwijk

Talenthouse is vier jaar terug opgezet door jongerenwerker Lennart van der Vegt en een collega. Er was veel scepsis, want jongerenwerkers horen op straat probleemjongeren op te zoeken. Maar inmiddels heeft het Talenthouse bewezen van belang te zijn.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Van der Vegt: 'We bereiken ongeveer 3000 jongeren per jaar. We geven voorlichting op scholen en ik denk dat we ongeveer dertig jongeren per jaar intensief begeleiden.'

'Grote stappen gemaakt'

De 18-jarige Onur Askin kreeg hulp van Talenthouse. 'Als ik kijk naar hoe ik vroeger was en hoe ik nu ben, dan heb ik hele grote stappen gemaakt in mijn leven', vertelt Askin. 'Ik kon me vroeger niet concentreren op school, ik was echt alleen maar buiten aan het hangen. Toen kwam ik terecht bij het Talenthouse. Ze hebben me uitgelegd wat ik moest doen en me geholpen. Je moet een doel hebben in je leven.'

Werk voor je toekomst

Het nieuwe gebouw van Talenthouse is woensdagmiddag officieel geopend. Het is ook het moment dat een nieuw project van start gaat: Werk aan je Toekomst. 'We richten ons met name op jongeren die moeite hebben hun plek te vinden in de samenleving, op jongeren die door veel mensen als lastig worden ervaren', aldus Van der Vegt. 'Die jongeren willen we juist helpen om stappen te zetten naar werk dat bij ze past.'