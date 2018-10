Amira geeft volgend jaar weer kerstconcert in Gelderland

Amira werd wereldberoemd nadat ze op 9-jarige leeftijd Hollands Got Talent won met haar operazang. Woensdagmiddag bracht ze een bezoek aan Omroep Gelderland in Arnhem.

'Volgend jaar ben ik er weer'

Daar vertelde de zangeres dat ze met kerst optreedt met Il Divo, de bekende opera-zanggroep uit Engeland. Amira: 'Natuurlijk is het jammer dat ik dit jaar niet in Nederland optreedt met kerst, maar ik beloof dat ik er volgend jaar wel weer ben.'

Een grote wens van Amira is om dan op te treden met Het Gelders Orkest. En er zijn meer artiesten waar Amira in de toekomst mee het podium op wil. 'Met Celine Dion, die vind ik echt zo mooi zingen. Dat zou ik helemaal te gek vinden. En met Andrea Bocelli.'

Weer meer speeltuinen gebouwd

Amira treedt nog steeds veel op. Zo stond ze dit jaar meerdere keren op de bühne in Zuid-Afrika en Italië. Ook kwam in maart van dit jaar haar derde cd uit. Ondertussen is ze druk met haar stichting Gelukskinders. Die bouwt speeltuinen voor kinderen in bijvoorbeeld townships.

Amira: 'Inmiddels zijn er zes speeltuinen op vier plekken in Zuid-Afrika. Het is zo mooi om te zien hoe kinderen dan kunnen spelen. En volgend jaar komen er nog eens drie bij.'

Amira zit samen met haar broer Fincent op een middelbare school in de plaats waar zij nu wonen. 'We moeten een uniform aan maar dat vind ik niet erg. Dan is er ook geen verschil en je kan 's morgens vijf minuten langer slapen, want je weet altijd wat je aan moet.'

Gezinsuitbreiding

Inmiddels zijn Amira en haar broer en moeder helemaal gewend aan Zuid-Afrika, het thuisland van haar moeder. En ook hond Vicky, die vanuit Nederland is meegenomen, heeft het er prima naar haar zin en heeft zelfs al kleintjes gekregen.

'Naast Vicky hebben we nu ieder nog een hond erbij. Die van mij heet Rolo en de andere twee heten Oreo en Vetkoek.'