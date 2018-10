Deel dit artikel:













Gewonde bij zware aanrijding op kruising Lunteren Foto: Luke Beens/Persbureau Heitink

LUNTEREN - Bij een zware aanrijding tussen een busje en een auto in Lunteren is woensdagmiddag zeker één gewonde gevallen. Volgens een videocorrespondent is het slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde rond 15.30 uur op de kruising van de Meulunterseweg en de Hessenweg. Het busje kantelde na de botsing en de auto kwam tot stilstand op het kruispunt. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.