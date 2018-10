Deel dit artikel:













Bewoners kunnen huis niet meer in na brand in Brummen Foto: 112 Nieuws Gelderland

BRUMMEN - In een woning aan de Voorsterweg in Brummen heeft woensdag een felle brand gewoed. De brand greep snel om zich heen, mede doordat het dak van de woning deels rietgedekt is. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) kwam met meerdere eenheden in actie.

De bewoners wisten tijdig buiten te komen. De brand in hun woning startte op de begane grond en sloeg vervolgens over naar de eerste verdieping. De brandweerkorpsen van Elst en Zutphen werden ingeschakeld om assistentie te verlenen bij het blussen. Rietploeg De brandweer bestreed de brand met drie wagens, terwijl nog eens twee extra waterwagens werden opgeroepen. Een hoogwerker ging ook ter plaatse, evenals een rietploeg. Die bestaat uit brandweerlieden die gespecialiseerd zijn in branden in rieten daken. Om de brand uit te krijgen besloot de brandweer delen van de constructie van de woning te slopen. Rond 15.30 uur liet de VNOG weten bezig te zijn met nablussen. Over de oorzaak van de brand konden op dat moment nog geen mededelingen worden gedaan. Rook- en roetschade De bewoners kunnen het huis voorlopig niet in. Salvage neemt de schade op voor de verzekering en kijkt in samenspraak met een officier van de dienst bevolkingszorg naar tijdelijke woonruimte elders. 'Er is flink wat rook- en roetschade. Het ziet ernaar uit dat de bewoners voorlopig elders moeten verblijven', bevestigt Robert Spijkerman namens de VNOG. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52