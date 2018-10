Huizengekte Nijmegen zet door: 'Veel frustratie en stress'

door: Maarten Beeks en Sven Strijbosch

Omdat er weinig huizen zijn die in de verkoop gaan, is er voor makelaars steeds minder werk en is het voor woningzoekenden enorm lastig om aan een woning te komen. Nijmegen is één van die plekken waar je als woningzoekende een lange adem moet hebben om überhaupt een huis te kunnen bemachtigen. De gemiddelde huizenprijs ligt er inmiddels rond de 260.000 euro, de meeste huizen zijn binnen een maand verkocht en het aantal transacties daalt.

Volgens Marcel Hermsen, makelaar en voorzitter van de NVM Nijmegen, is de markt in de Waalstad overspannen te noemen. 'Je ziet dat er veel potentiële kopers zijn, maar dat er nauwelijks iets te verkopen is', zegt hij. 'De prijzen liggen op dit moment zo'n 10 tot 20 procent boven wat nu reëel zou moeten zijn.'. Het is volgens Hermsen zelfs zo erg dat er makelaars zijn die het voor gezien houden in de business.

Dat beeld wordt onderstreept door Marc Eerden, hij is zelfstandig makelaar en kan zijn hoofd nog goed boven water houden, maar ziet om zich heen dat vooral de grote kantoren het lastig hebben. 'Ik heb geen personeel dat ik maandelijks moet betalen, geen duizenden euro's huur van een pand en ik doe ook veel taxaties', zegt hij. 'Maar over het algemeen is het in de makelarij gewoon crisis. Mensen denken dat het met de branche, door al die hoge bedragen, ook fantastisch gaat, maar het tegendeel is waar.'

Amper woningen te koop

Het is niet alleen een lastige periode voor de makelaars, maar vooral ook voor woningzoekenden. 'Om een voorbeeld te geven: in Nijmegen-Noord staan op dit moment veertien woningen te koop waarvan zeker de helft al verkocht is. Vorig jaar om deze tijd had je de keuze uit meer dan 120 woningen in dit gedeelte', benadrukt Eerden. Die enorme krapte levert een hoop stress op bij mensen die een woning zoeken.

Eva de Jong woonde met haar vriend in Amsterdam en verhuisde deze zomer naar Nijmegen. 'Het heeft een hele hoop frustratie en stress opgeleverd', zegt ze nu. 'Wij hebben ook echt in moeten leveren op onze wensen', verzucht ze, terugkijkend op die periode. Vanwege het werk van haar vriend hadden ze haast om te verhuizen, maar de speurtocht naar een huis bleek veel langer te duren dan gedacht. 'Het is slopend als je vanuit Amsterdam telkens naar Nijmegen moet en op meerdere locaties gaat kijken en dan telkens achter het net vist.' Via een aankoopmakelaar weten ze uiteindelijk wel te slagen. 'Maar toen moesten we er direct naartoe scheuren en hebben we het boven de vraagprijs gekocht.'

'Beide benen op de grond'

Eva heeft nog wel een tip voor mensen die in het zelfde schuitje zitten. 'Zorg dat je je goed laat adviseren, want je kunt wel flink boven de vraagprijs bieden, maar dan moet je nog maar zien dat je de hypotheek krijgt, zeker voor starters zoals wij. Dat houdt je in deze hysterische markt wel met beide benen op de grond', zo zegt ze.

De NVM verwacht niet dat het snel beter wordt. 'Net als onze voorspelling in het vorige kwartaal houden we voor het laatste kwartaal van 2018 rekening met een daling van 7 tot 10 procent in het aantal transacties. En een prijsontwikkeling van plus 8 tot 10 procent', besluit voorzitter Ger Jaarsma.

