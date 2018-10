Deel dit artikel:













Provincie is het zat: 'Schrap laagvliegroutes vóór opening Lelystad Airport'

ARNHEM - Het Gelders college van Gedeputeerde Staten wil dat Lelystad Airport pas open gaat als de laagvliegroutes van de baan zijn. Dat is een reactie op een brief van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Daarin doet zij geen enkele toezegging over het schrappen van de laagvliegroutes boven de Veluwe en het beperken van de overlast tot maximaal drie jaar.

Gedeputeerde Staten is de onduidelijkheid zat. Het college had in een eerdere brief gevraagd om een garantie dat de overlast van de laagvliegende vliegtuigen niet langer dan drie jaar zou duren. In de reactie van de minister op deze vraag staat, aldus het college, geen nieuwe informatie, laat staan zekerheid over het verdwijnen van de overlast. Ook lijkt de minister te schuiven met de datum waarop de herziening van het luchtruim klaar zou zijn. 'Wij vroegen om meer zekerheid voor de inwoners, maar die hebben we niet gekregen. Dus wordt het tijd om het op een andere manier voor elkaar proberen te krijgen', aldus gedeputeerde Josan Meijers. Geen enkele garantie Daarmee ontbreekt elke garantie en is er geen concreet zich op het verdwijnen van de overlast. 'Daarom moet het laagvliegen nu van de baan zijn. Tot die tijd kan Lelystad Airport niet open', benadrukt Meijers. Gelderland heeft samen met de provincies Overijssel, Drenthe, Friesland en Utrecht opnieuw een brief gestuurd naar Den Haag. De provincies willen betrokken zijn bij de luchtruimherziening om hun belangen zo goed mogelijk te kunnen blijven behartigen. Zie ook: Gemeenten willen steun van provincie in standpunt tegen opening Airport Lelystad Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52