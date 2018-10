Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Grote zoektocht naar vermiste man in Ede Foto: RonV Media

EDE - De politie is bezig met een grote zoektocht naar een vermiste man in Ede. 'Het gaat om iemand om wie we ons zorgen maken', vertelt een politiewoordvoerster.

Het gaat om een 49-jarige man. Hij is 1.87 meter lang, heeft een gezet postuur en gemillimeterd haar. De man draagt een zwarte jas met rood embleem en stiksels, een grijs shirt, donkerblauwe spijkerbroek en zwarte werkschoenen. De zoektocht is in het bos rond de Wekeromseweg. Naast diverse eenheden van de politie en de technische recherche zijn er ook twee voertuigen met reddingshonden aanwezig. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52