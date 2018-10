Cel voor kopstoot aan verpleegkundige

DRUTEN - Een 28-jarige man uit Druten heeft woensdag vijf maanden cel gekregen omdat hij een verpleegkundige aan de haren vastpakte en een kopstoot gaf. Een andere verpleegkundige beet hij.

De man raakte op 13 juni in conflict met een van zijn begeleiders in de ggz-instelling waar hij verbleef. Hij beet deze verpleegkundige in de zij, waardoor een wond en een klemblaar ontstonden.

De dag erna gaf de Drutenaar een andere verpleegkundige een kopstoot. Die liep daarbij een lichte hersenschudding op.

Uit psychiatrisch onderzoek blijkt dat de man lijdt aan schizofrenie en dat hij een verstandelijke beperking heeft. Maar de rechtbank kan aan de man geen verplichte behandeling opleggen, omdat zijn verblijfsvergunning is verlopen en hij op dit moment illegaal in Nederland verblijft. Daarom kiest de rechtbank voor een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.