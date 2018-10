'Dit verwacht je niet in zo'n rustige wijk': bewoners schrikken van drugsafval

NIJMEGEN - 'Dit is zeer schrikken.' Dat zegt een bewoner van de Nijmeegse wijk Weezenhof over de kilometerslange spoor drugsafval dat dinsdagavond onder meer in zijn wijk terechtkwam.

'Ik werd vannacht wakker van allerlei lawaai. Ik zag allemaal mannen in pakken lopen. Ik vroeg me af wat er aan de hand was. Nu zie ik het', stelt de verraste man. 'Normaal is het hier heel rustig.'

'Geen veilig gevoel'

Ook een vrouw die in de wijk woont, is geschrokken. 'Ik woon hier al tien jaar. Vannacht heb ik niets gehoord, maar vanmorgen kwamen mijn zoontjes terug. 'Ik kan niet naar school.' Toen ben ik meegegaan. Ik zag heel veel brandweer en politie en lekkende dingen. Ik heb begrepen dat er drugs zijn gelekt. Enorm schrikken. We zitten in een hele rustige wijk, dan verwacht je dat niet. Dit geeft geen veilig gevoel, zeker tegenover een school.'

'Ik heb vannacht niets gehoord', zegt ook een andere vrouw uit de wijk. 'Vanochtend las ik dat drugsafval was gedumpt. Alles was afgezet met linten. Veel politie, een dienst die aan het opruimen was met pakken aan en maskers op. Ik vind het heel heftig met die chemicaliën. Daar schrik ik wel van in een keurige, rustige woonwijk.'

'Schandalig en gevaarlijk'

Minister Ferd Grapperhaus noemt het dumpen van drugsafval in woonwijken 'schandalig, maar ook gevaarlijk'. Hij zegt meer geld en mankracht toe om deze praktijken aan te pakken. 'We zetten er enorm op in, met opsporing, met politie. En we gaan er nog meer geld aan besteden, want dit moet uit de wereld.'

Zie ook: